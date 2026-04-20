ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı’nda artan gerilimin Pakistan’da yapılması beklenen ateşkes müzakerelerini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Bugün üst üste gelen açıklamalar oldukça hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistanlı kaynaklar, İran’ın ikinci tur görüşmelere katılacağını belirtti. Kaynaklar, İran heyetinin Pakistan’a gideceğini belirtse de Tahran yönetiminden tersi yönde bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ikinci tur müzakereleri konusunda bir planlarının olmadığını söyledi. Bekayi, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, konuyla ilgili Pakistanlı arabulucuyu bilgilendirdiğini söyledi. Bekayi, “ABD, diplomatik süreci yürütme konusunda ciddi değil” dedi.

