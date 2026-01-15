Gazeteci Aytunç Erkin, İran Uzmanı Mehmet Akif Koç ile olan sohbetini köşe yazısına taşıdı. İran'daki son gelişmeleri ve İran'ın geleceğine değinilen konuşmada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Koç, İran dini lideri Hamaney'e bir suikast girişimi olmasını beklediğini ifade etti.

İran'da yaşanan olayları 3 fazda değerlendiren Koç, ilk fazın 25 Haziran'da ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla başladığını ifade etti. Bu girşimin İran'ın sonunu getirme amacı taşıdığını belirten Koç, "Bunu başaramadılar çünkü İran olağanüstü direndi." dedi.

"İKİNCİ FAZ DA SÖNÜMLENME EVRESİNDE"

“İkinci faz bugün içinde yaşadığımız sokak protestoları. Amerika ve İsrail olmasa bile İran’da yapısal sorunlar var. Bu gösteriler oluyordu ve olacaktır. Fakat sokaklarda göstericilerin silahla sağı solu vurdukları, devrim muhafızlarını linç ettikleri, devlet binalarını ateşe verdikleri daha önceki gösterilerden farklı bir durumu gösterdi bize. ‘Eğer İran rejimi binlerce göstericiyi öldürürse bunu bir bahane olarak kullanıp rejimi değiştirecek nihai hamleye girebilir miyiz?’ diye düşündüler. İran, bu tuzağa büyük oranda düşmedi. Zor aygıtları üzerinden bastırdı. İran’dan bir gazeteci arkadaşım geldi; (Tahran’da olaylar bitti, batı bölgelerinde var biraz ve sönümleniyor. Bir iki gün içinde bu ikinci faz da sona erer) diye konuştu.”

İlk iki fazın başarısız olması sonrası üçüncü fazda Hamaney ve üst düzey bürokratlara suikast beklediğini ifade eden Koç,"Ben üçüncü faz bekliyorum. Bu yılın içerisinde doğrudan dini lider Ali Hamaney’e bir suikast ve yakın çevresine saldırı… Hamaney’e yakın bazı isimler var; örneğin Meclis Başkanı Kalibaf, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devrim muhafızlarından kritik birkaç kişi. Bunların saldırıya uğrayacağı üçüncü faz bekliyorum. Daha önce de denemişlerdi. 20-21 Haziran 2025 gibi denediler Sığınaktaki güvenlik toplantısında Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve devrim muhafızlarının olduğu biliniyor. Toplantı yapılan yerin iki girişi var ve iki giriş birden bombalandı. Altta sığınak kapısı var ve oradan kaçıp kurtuldular. Hatta Pezeşkiyan’ın ayağından yaralandığı yazıldı, çizildi. Hamaney’e suikastı hiç denemediler. Vurabilirse birtakım şeylerin başlangıcı olabilir" dedi.

"İRAN HEGEMONYASI HAFİFE ALINACAK BİR GÜÇ DEĞİL"

“Üçüncü faz denense bile ellerinde nükleer güç varsa sıfırlayamazsınız. Obradoviç takımı gibi İran. Sistem takımı. Büyük yıldızlar olmasa bile takım belli seviyede basket oynayama devam eder. Kasım Süleymani’yi aldılar en kritik adamdı. 2020 Ocak’ta öldürüldü yerine Kani geçti ve sistem devam etti. 7 Ekim olmasaydı, 8 Aralık olmasaydı biz hala İran hegemonyasını konuşuyor olacaktık.”