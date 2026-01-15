İran, ABD ile yaşanan askeri gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını, yaklaşık 5 saatin ardından yeniden açtı.

Flightradar 24'te yer alan bilgilere göre; Türkiye saati ile 00.15 sıralarında alınan kararın, 05.00 sıralarında uygulamadan kaldırıldığı kaydedildi.

İran hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte Mahan Air, Yazd Airways ve AVA Airlines gibi ülkeye ait 5 uçağın ülke semalarında görüldüğü aktarılırken, uluslararası havayolu firmalarının seferlerinin kademeli olarak normale döndüğü belirtildi.

GEÇİCİ OLARAK KAPATMIŞTI

İran, 28 Aralık’tan bu yana devam kitlesel protesto gösterileri ve ABD’nin muhtemel müdahale riskinin ortasında dikkat çeken bir karar alarak önceden izni alınan uluslararası sivil uçuşlar hariç tüm uçuşlara hava sahasını geçici olarak kapatmıştı.

İran’ın yayınladığı NOTAM’da (Havacılık Duyurusu), "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Bu bölgedeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

İRAN NOTAM YAYIMLAMIŞTI

İran, 14-15 Ocak'ta ülkenin hava sahasını kapattığını bildiren NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınlamıştı.

NOTAM'da "Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir" bilgisi verilmişti.

Öte yandan uçuş takip sistemlerinde ülke üzerindeki uçaklar bölgeyi terk etmişti.

ASKERİ OPERASYON SORUSUNA TRUMP BU YANITI VERMİŞTİ

İran’a karşı askeri harekat ihtimali sorulduğunda Trump, sürecin takip edildiğini belirterek, "Şu anda izliyoruz. İdamların yaşanmamasını umuyoruz. Şu aşamada askeri harekat gündemde değil. Süreci bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Trump, "Herkes bugün çok sayıda infaz yapılacağından bahsediyordu. Bize idam olmayacağı söylendi. Bu çok önemli" demişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147’si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550’ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.