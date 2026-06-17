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Piyasalarda barışın etkisi hissedilirken, İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan haberde geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar düştü.

İran'ın ulusal para birimi tümen 1 hafta içinde yüzde 15'ten kazanç sağladı.

İran ekonomisi savaşın maliyeti, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısıyla ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken dolar kuru, mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüştü. Ancak sınra büyük değer kaybetmişti.