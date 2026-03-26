AnasayfaDünyaİran Tel Aviv'i bir kez daha füzelerle vurdu: Demir kubbe aşıldı
İran Tel Aviv'i bir kez daha füzelerle vurdu: Demir kubbe aşıldı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 27'nci güne girdi. İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bir kez daha füze saldırısı düzenlendi. Saldırılarda şehirde sirenler çalarken demir kubbenin aşıldığı belirtildi.
İsrail basını, İran'ın attığı füze saldırısının ardından parçaların Holon, Ganei Tikva ve Tel Aviv'e düştüğünü bildirdi. Haberde İsrail'in merkezinde 3 kişinin yaralandığını da bildirildi.