Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapılan açıklamada, gemilerin geçiş öncesinde gerekli izinleri aldığı ve Devrim Muhafızları donanmasıyla koordinasyon sağlayarak boğazı kullandığı belirtildi.

GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

İranlı yetkililer, boğazdan geçiş yapan gemilere yönelik güvenlik uyarısında da bulundu. Açıklamada, gemilerin "düşman güçlerle herhangi bir iş birliği içerisinde bulunmasının yakın güvenlik tehdidi olarak değerlendirileceği" ifade edilerek, bu tür durumlara karşı gerekli müdahalelerin yapılacağı vurgulandı.

KÜRESEL ENERJİ TİCARETİ İÇİN KRİTİK NOKTA

Dünyanın en önemli enerji nakil güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her gelişme, uluslararası enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.

Son açıklama, bölgede devam eden jeopolitik gerilimlerin gölgesinde İran'ın boğaz üzerindeki denetimini sürdürdüğüne yönelik yeni bir mesaj olarak değerlendiriliyor.