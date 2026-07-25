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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, son 15 gün içinde bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarda çok sayıda hava aracının vurulduğunu iddia etti.

Muhibbi'nin açıklamasına göre saldırılarda ABD'ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 F-15 savaş uçağı, 1 C-17 askeri nakliye uçağı, 1 P-8 deniz karakol ve keşif uçağı ile 17 insansız hava aracı (İHA) imha edildi.

İranlı yetkili, söz konusu operasyonların bölgedeki ABD üslerini hedef aldığını öne sürerken, açıklanan bilgilere ilişkin herhangi bir görsel ya da bağımsız doğrulama paylaşılmadı.

Öte yandan ABD tarafından İran'ın iddialarına ilişkin şu ana kadar resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgiler bağımsız kaynaklarca teyit edilmiş değil.