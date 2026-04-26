Olay, geçtiğimiz aylarda Yüksekova’nın Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi mezrasında meydana geldi. Arazide gezdiği sırada hareket etmekte zorlanan bir canlı fark eden Nedim Beşer, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen uzmanlar, nadir görülen Hint oklu kirpisini koruma altına alarak ilk müdahaleyi Hakkari’de gerçekleştirdi.

Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edilen kirpi, burada uzman bir ekip tarafından gözetim altına alındı. Merkezin Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibinin yaptığı muayenelerde hayvanın vücudunda ciddi yaralar olduğu belirlendi.

Uygulanan yoğun rehabilitasyon ve bakım süreciyle sağlığına kavuşan "nadir misafir", yaşamını sürdürebileceği uygun kondisyona ulaştıktan sonra tekrar Yüksekova’ya nakledildi.

Tedavisi tamamlanan oklu kirpi, kendisini ilk bulan Nedim Beşer’in de eşlik ettiği bir operasyonla, Onbaşılar köyü kırsalındaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

"Yeniden Doğada Görmek Mutluluk Verici" Kirpiyi bitkin halde bularak yetkililere ulaştıran Nedim Beşer, hayvanın iyileşmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bitkin halde bulup ekiplere teslim ettiğimiz kirpinin sağlığına kavuştuğunu görmek bizi çok mutlu etti. Tedavi sürecinin ardından yeniden köyümüze getirilerek doğaya bırakıldı. Kirpinin iyileşmesinde emeği geçen tüm hocalara ve ekiplere teşekkür ediyorum."