Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan köyünün arka tarafındaki dağlık alanda jandarma ve komando birliklerinin ortak çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedine ulaşıldı. Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk incelemesi yapılan ceset, detaylı incelenmek üzere Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kişinin bir mülteci olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.