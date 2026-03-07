IPC’nin bildirdiğine göre, 6-15 Mart tarihleri arasında yapılacak oyunlarda ülkesini temsil edecek tek İranlı sporcu kros kayakçı Aboulfazl Khatibi Mianaei, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle İtalya’ya güvenli şekilde ulaşamayacak ve yarıştan çekildi.

IPC Başkanı Andrew Parsons, Aboulfazl Khatibi Mianaei’nin oyunlara katılamamasının hem dünya sporuna hem de İranlı sporcuya büyük hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

Parsons, "Cumartesi günü çatışma başladığından beri IPC ve Milano-Cortina 2026 organizasyon komitesi, İran heyetinin oyunlara güvenli bir şekilde ulaşması için alternatif güzergahlar bulmak amacıyla perde arkasında yorulmak bilmeden çalıştı. Ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle insan hayatına yönelik risk çok yüksek." ifadelerini kullandı.