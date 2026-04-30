İran Savaşı'nın gölgesinde turizm rakamları: Her şeye rağmen pozitif Türkiye

Türkiye Algısı Küresel Ölçekte Güçlendirildi
Tanıtım tarafında güçlü bir refleks gösterildiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü ve birçok hedef pazarda tanıtım çalışmalarının iki katına çıkarıldığını belirtti.
Ersoy, dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalarla Türkiye’nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verildiğini ifade etti.
Sahada Anlık Takip, Hızlı Aksiyon
Tanıtım kadar önemli bir diğer başlığın erişilebilirlik ve kapasite yönetimi olduğunu vurgulayan Ersoy, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yakın iş birliği içerisinde çalışıldığını belirtti.
Pazarlardaki talep değişimlerinin anlık olarak değerlendirildiğini kaydeden Ersoy, uçuş planlamalarından kapasite kullanımına kadar birçok başlığın birlikte ele alındığını ifade etti. Ersoy, gereken durumlarda hızlı aksiyon alınarak talep odaklı düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi. Tur operatörleriyle yürütülen yoğun temas trafiğine de değinen Bakan Ersoy, rezervasyon eğilimleri, iptal ve yön değişimleri ile tüketici davranışlarının doğrudan sahadan takip edildiğini belirtti. Bu sayede, yalnızca mevcut durumun analiz edilmediğini belirten Ersoy, aynı zamanda pazara özel hızlı ve etkili aksiyonlar geliştirildiğini ifade etti.
İlk 3 Pazarda Almanya Lider
Türkiye’ye, 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 678 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 651 bin ziyaretçiyle Rusya Federasyonu takip etti. Yurt dışı ikametli vatandaşların harcaması 67 dolardan 72 dolara çıkarak yüzde 7,0 arttı. Tüm ziyaretçilerde ortalama harcama 99 dolardan 102 dolara yükselerek yüzde 2,8 artış kaydetti. Yıl ortalaması hedefinde ise tüm ziyaretçiler için 100 dolardan 103 dolara yükseliş öngörüldü.