İran Savaşı'nın gölgesinde turizm rakamları: Her şeye rağmen pozitif Türkiye

İlk Çeyrekte Artı Yönlü Başlangıç

Turizmde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde Bakan Ersoy, elde edilen verilerin tüm küresel zorluklara rağmen turizmde yılın artı yönlü başladığını gösterdiğini belirtti. Bu tablonun tesadüfi olmadığını vurgulayan Ersoy, sürecin planlı, koordineli ve sahada aktif şekilde yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy'un basın toplantısında paylaştığı sunuma göre ziyaretçi sayıları yılın ilk üç ayında dalgalı bir seyir izledi. Ocak 2025'te ziyaretçi sayısı 2 milyon 950 bin iken Ocak 2026’da 3 milyon 131 bine yükseldi ve yüzde 6,1 artış kaydedildi. Şubat ayında Ramazan ayının etkisiyle 2 milyon 899 binden 2 milyon 848 bine gerileyerek yüzde 1,7 düşüş yaşandı. Mart ayında ise savaş etkisine rağmen 2 milyon 995 binden 3 milyon 240 bine çıkarak yüzde 8,2 artış gerçekleşti. Böylece ilk üç ay toplamında ziyaretçi sayısı 8 milyon 844 binden 9 milyon 219 bine yükselirken yüzde 4,2’lik artış kaydedildi.

Sunumda ayrıca, aynı dönemde ziyaretçi sayılarındaki değişimde Ramazan ayının 10 gün öne gelmesinin şubat ayına olumsuz, mart ayına olumlu etkide bulunduğu; İran-İsrail-ABD savaşı kaynaklı gelişmelerin ise özellikle mart ayında bölge pazarlarını etkilediği belirtildi.