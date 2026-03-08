ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri, Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü’ne getirildi. Üste düzenlenen törende ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

Törene Trump ve eşi Melania Trump’ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile çok sayıda askerî ve sivil yetkili katıldı.

Cenazeler askeri uçaktan tek tek indirilerek araçlara taşınırken, Trump ve diğer katılımcılar tabutları asker selamı vererek karşıladı. Törende herhangi bir konuşma yapılmadığı belirtildi.