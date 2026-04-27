Türkiye'de geçen yıl evlenen 552 bin 237 çift, çoğunlukla 'düğün sezonu' olarak adlandırılan mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında hayatlarını birleştirdi. Bu yıl evlilik hazırlığı yapanların düğün sezonunda ailesi ve arkadaşlarıyla gerçekleştireceği merasim için salon rezervasyon telaşı başladı. Evlilik hazırlığı yapanların yaklaşık 6 ay öncesinden rezervasyon alıp düğününü planladığı Türkiye'deki yaklaşık 12 bin civarında işletmede bu yıl 'İran savaşı' ve 'altın fiyatı' nedeniyle 'erken rezervasyon' durgunluğu yaşanıyor.

DÜĞÜN PLANLARI ASKIDA

Altın fiyatları ve düğün maliyetinden dolayı salon masrafından kaçınan çiftler, İran savaşı sonrası düğün merasimi için planlarını askıya aldı. Düğün merasiminin yapıldığı salon, bahçe gibi işletmelerde düğün sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yüzde 60 azalma oldu.

Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Barış Ay, "Altın fiyatı, düğün maliyeti gibi nedenlerin yanı sıra İran savaşı sonrası masrafın artacağı kaygısından gençlerin düğün yapmaya gözü korkuyor. Çoğu çift, evlilik planlarını erteliyor" diye konuştu.

‘YÜZDE 60’A YAKIN AZALMA VAR’

Evlenen çiftlerin salon ve organizasyonu için isteğe göre 80 bin lira ile 1 milyon lira arasında düğün masrafı yapması gerektiğine değinen Ay, şunları söyledi:

"Geçen sene nisan ayında yapılan rezervasyonlara göre bu sene yüzde 60'a yakın azalma var. Düğün sezonunda salonlarımız neredeyse boş. Düğün salonu ve organizasyon fiyatlarında işletmeler minimum artış yaptı. Altın fiyatı, mobilya, beyaz eşya, ev kirası gibi masraflar gençlerin gözünü korkutuyor. Gençler, İran savaşı sonrası masrafın artacağı endişesinden dolayı evliliğini erteliyor, düğün masrafından kaçınıyor. Düğün salonu ve organizasyoncular aracılığıyla bankalarla yaptığımız görüşmelerde gençleri evliliğe teşvik amacıyla ödeme kolaylığı sağlayacak yöntemler üzerine görüşmeler yapıyoruz. İran savaşından dolayı maliyet artışı var. Maliyet artışı işletmelerimizi de zor durumda bırakıyor. Düğün sezonunda durgunluk yaşanması halinde yaklaşık 1500 salon işletmecisi faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabilir."