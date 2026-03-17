Almanya’da siyasetçiler, İran’daki savaşın Avrupa’da yeni bir sığınmacı krizine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimlerinden ve Federal Meclis’teki CDU/CSU Grup Başkanı Jens Spahn, Alman NTV televizyonuna yaptığı açıklamada Avrupa’nın yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Spahn, Suriye iç savaşı sonrası yaşanan 2015 sığınmacı krizini hatırlatarak, “2015’in bir daha yaşanmasına izin verilemez” dedi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Spahn, Avrupa Birliği’nin olası bir göç dalgasını önlemek için İran’a komşu ülkelerle şimdiden temas kurması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye ile yürütülen görüşmeleri örnek gösteren Spahn, “Suriye’de olayların ne kadar hızlı gelişebileceğini gördük. Bu tür hazırlıklar insanlar yola çıktıktan sonra başlamamalı” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Türkiye’yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran savaşı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmişti. Wadephul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Alman Bakan, İran kaynaklı olası bir göç hareketinin önlenmesinin hem Türkiye’nin hem de Almanya’nın çıkarına olduğunu dile getirdi.

ALMANYA HEDEF ÜLKE OLABİLİR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası milyonlarca kişinin yerinden edildiği belirtilirken, Avrupa’da yeni bir göç dalgası yaşanabileceği yönündeki endişeler artıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre İran’da üç milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ancak bu hareketlilik şimdilik büyük ölçüde ülke içinde kalmış durumda.

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA) ise daha önce yayımladığı raporda Avrupa ülkelerini İran’dan gelebilecek olası bir göç dalgasına karşı uyarmıştı.

Rockwool Berlin Vakfı tarafından yapılan bir araştırma da İran’dan Avrupa’ya göç başlaması halinde Almanya’nın ana hedef ülkelerden biri olabileceğini ortaya koyuyor.

2024 yılında Gallup tarafından yapılan bir ankette de İranlıların en çok tercih etmek istediği ülke olarak Almanya öne çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 28’i Almanya’yı hedef ülke olarak gösterirken, yüzde 13’ü Kanada’yı, yüzde 10’u ise Türkiye’yi tercih ettiğini belirtmişti.