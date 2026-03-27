ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırı sürerken Türkiye siyasetinde ise önemli bir kırılma noktası ortaya çıkardı.

Türkiye dış politika gereği “barış” ve "müzakere” odaklı bir yaklaşım gösterirken hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sivil ölümlerine ilişkin tepkilerini dile getirmişti.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırısında beliren bir başka konu daha var; mezhepçilik!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu dehşet saldırı bile bazılarının canını acıtmaya, ABD ve İsrail’e tepki göstermeye yetmedi.

AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir ismin satırları ise AKP’yi ikiye böldü.

Hastalığında Erdoğan hastaneye ziyarete gitmişti onu.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan’dan bahsediyorum.

Yusuf Kaplan kendisini ABD ve İsrail’in yanında konumlandırıp İran’ı hedef aldı.

Kaplan’ın şu satırları büyük tepki çekti:

“İslâm’ın düşmanları Şia ile ittifak yaparak veya Şia’nın önünü açarak İslâm’ın önünü tıkamaya çalışıyorlar. Şiilerin devlet kurmasına izin verdiler, ama Sünniliğin iki kalesi Türkiye ile Mısır’a darbe üstüne darbe yapıyorlar! Mısır, darbelerle esir alınmıştır, Türkiye de laiklikle mankurtlaştırılarak Batı hegemonyası önünde tehlike olmaktan uzaklaştırılmıştır. Ama Türkiye laiklikle teslim alınsa da, Türkiye’nin ruhu, Ehl-i Sünnet iradesi ve kudreti yok edilememiştir.”

Her eline kalem aldığında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve laikliği hedef alan Yusuf Kaplan bu satırlarıyla mahallesinde bir kavgaya yol açtı.

“KENDİNİ MECZUPLAŞTIRIYORSUN”

Yusuf Kaplan’a en sert ve net tepki Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna’dan geldi.



Salih Tuna “Uzmanlık alanın olmayan konulara neden bu denli iddialı giriyorsun Yusuf Bey kardeşim. Hem kendini meczuplaştırıyorsun hem de hepimizin mensubu olduğu Ehl-i Sünnet’e zarar veriyorsun. Lütfen yapma artık, toparla kendini, kendi itibarını da iptizale uğratıyorsun. Yazık değil mi?” sözleriyle artık Yusuf kaplan’ın ciddiye alınmayacak bir isim olduğunu açıkladı.

HALİL KONAKCI GERİ VİTESİ

Yusuf Kaplan’ın izinden giden isimlerden biri de Halil Konakcı’ydı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları başlayınca bir süre sonra mezhep tartışmalarını başlatan isimlerdendi Halil Konakcı…

“Müslümanların kardeşlik ölçüsü Ehli Sünnet’tir” diyerek İran’a mesafe koyan Halik Konakcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezhepçilik tartışmasına girenlere rest çekmesiyle geri adım atarak mezhepçilik yapmadığını, “Müslümanların kardeşlik ölçüsü Ehli Sünnet’tir” demenin mezhepçilik olmadığını anlatmaya çalışmıştı. Ancak bu geri vitesi kimse ciddiye almamıştı.

BİR KİŞİNİN 'MİLLİLİK' TERAZİSİ, DURDUĞU YERİN KOORDİNATLARIYLA ÖLÇÜLÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusunda net duruşu ve Türk halkının kardeş İran’a desteği savaşın ilk gününden bu yana çok net bir tablo ortaya koydu.

İşte o tabloyu tek cümleyle özetleyen ise eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu.

Mustafa Şentop “Bir kişinin 'millilik' terazisi, durduğu yerin koordinatlarıyla ölçülür. Şayet pusulanızın ibresi sürekli Beyaz Saray’ı ve İsrail’in menfaatlerini işaret ediyorsa, bu topraklara dair hakiki bir söz söyleme liyakatine sahip olamazsınız. Devam eden savaşta İran karşıtlığının ve ABD/İsrail yandaşlığının ardındaki o 'sipariş' zihniyeti bugün artık herkes apaçık görüyor. Bu aziz millet; kimin hangi karanlık koridorlarda, kimlerle dirsek temasında olduğunu çok iyi biliyor” diyerek İran karşıtlığının ABD ve İsrail desteği olduğunu çok net ifade etti.

Ancak, Mustafa Şentop’un mesajının altına yazan AKP’lilerin “İran karşıtlığı neden ABD ve İsrail yandaşlığı olsun ki” tepkileri insanlık adına utandırıcıydı. Neyse ki onların sayısı çok az…