Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ordusunun İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD’li üst düzey komutanların, hedeflere ilişkin istihbarat verilerinin güncel olmadığı yönündeki uyarıları göz ardı ederek bazı saldırıları onayladığı ileri sürüldü.

CNN International tarafından üç kaynağa dayandırılan haberde, İran’daki hedeflere ilişkin istihbarat veri tabanlarında güncellik sorunları bulunduğu, ancak hedef listesinin hızlı şekilde oluşturulabilmesi için bu uyarıların dikkate alınmadığı iddia edildi.

HEDEF BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMADIĞI UYARISI YAPILDI

Haberde yer alan iddialara göre, komutanlar saldırı planlaması sırasında hedeflere ait bazı bilgilerin eski olduğunu biliyordu. Ancak zaman kaybetmemek amacıyla mevcut veriler üzerinden operasyon kararları alındı.

Kaynaklar, bu yaklaşımın saldırıların hızlandırılması amacıyla tercih edildiğini belirtti.

OKUL SALDIRISI İDDİASI: ÇOK SAYIDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre, bu süreçte gerçekleştirilen saldırılardan birinde Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu hedef oldu.

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre saldırıda, çoğunluğu çocuklardan oluşan 168 öğrenci ve 14 öğretmen olmak üzere 182 kişi hayatını kaybetti.

CNN, söz konusu saldırının ABD’nin yakın dönem askeri operasyonları içinde en fazla sivil kayba yol açan olaylardan biri olabileceğini aktardı.

10 YILLIK İSTİHBARAT BİLGİLERİ KULLANILDI İDDİASI

Haberde, Pentagon’un saldırı öncesinde hedeflere ilişkin veri tabanındaki tüm kayıtları güncelleyemediği ve bazı hedefler için 10 yıldan daha eski istihbarat bilgilerinin kullanıldığı öne sürüldü.

Uydu görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde ise 2013 yılında okul ve askeri tesisin aynı yerleşke içerisinde görüldüğü, ancak 2016 yılına ait görüntülerde okul ile askeri alanın ayrıldığı belirtildi.

Saldırıdan kısa süre önce çekilen görüntülerde ise okul bahçesinde öğrencilerin bulunduğunun görüldüğü ifade edildi.

PENTAGON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırının ardından ABD ordusu tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ancak soruşturmanın sonuçlarının henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı aktarıldı.

Beyaz Saray’dan bir yetkili ise soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “ABD sivilleri hedef almaz” açıklamasında bulundu.