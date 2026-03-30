Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 574,9 puandan, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 9.981 puandan işlem görüyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 22.263 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 43.330 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.695 puandan ve İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 16.825 puandan fiyatlanıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları beşinci haftasına girerken, saldırıların yakında sona ereceğine dair umutların azalması hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.Enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmeye devam edebileceği öngörüleri küresel piyasalarda risk algısını canlı tutarken, yatırımcılar yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle temkinli davranıyor.

"FAİZ ARTIRIMLARININ ZAMANLAMASINI TARTIŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Artan enerji maliyetlerinin bölge ekonomilerine yansımaları yakından takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor.Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bugün yayımlanan röportajında ECB’nin enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyonun genele yayılmasını önleme konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Ancak faiz artırımlarının zamanlamasını tartışmak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), cuma günü yayımladığı raporda, Orta Doğu’daki tırmanan gerilimin ve artan enerji maliyetlerinin Alman iş gücü piyasası üzerindeki baskısının devam ettiğini bildirdi.AB, Körfez ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Costa, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, AB’nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti. Antonio Costa, tarafların diplomasiye şans tanıması çağrısını sürdürdü.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının, Almanya’daki enflasyon verisi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.