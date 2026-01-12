İran, son zamanlarda ülke tarihinin en kritik günlerini yaşıyor. Ekonomik sıkıntılarla başlayan protestolar, kısa süre içerisinde rejim karşıtı protestolara dönüşünce, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi can kayıplarını hızla artırdı.

İnternet kesintileri sebebiyle bilgi akışı büyük ölçüde engellenirken, hastanelerden alınan veriler ve insan hakları örgütlerinin açıklamaları tablonun giderek kötüye gittiğini gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, yaşanan iç karışıklıklar sonrası İran’daki rejimi tehdit ederek “Gerekirse İran’ı vururuz” açıklamasında bulunmuştu.

“SALDIRI KİMDEN GELİRSE GELSİN İSRAİL HEDEF ALINACAK”

Emekli Amiral Türker Ertürk, olası bir İran, ABD savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ertürk, İran’ın olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirterek, “İran kararını vermiş durumda; ilk füze İran'a vurduğunda çok güçlü bir yanıt verilecek. Saldırı kimden gelirse gelsin İsrail hedef alınacak” sözlerini sarf etti.

“İRAN NÜKLEER SİLAHA DA SAHİP OLMUŞ OLABİLİR”

İran’ın geçen yıl yapılan 12 günlük savaşta hazırlıksız yakalandığını belirten Ertürk, İran’ın bu kez hazırlıklı olduğunu, hatta hazırlıklara Çin ve Rusya’nın aktif olarak katıldığını ifade etti. Ertürk, “İran nükleer silaha da sahip olmuş olabilir” dedi.

“Olası bir savaşta bugüne kadar rejim değişikliği kapsamında kotarılan savaşlara benzemeyecek” diyen Ertürk, “Yanıt verilmesi gereken soru; İsrail, ağır insan kaybına ve sonuçları itibarıyla çok ağır finansal kayıplara neden olacak bu savaşın faturasını ödemeye hazır mı? İsrail şehirleri füze yağmuruna hazır mı?” diye sordu.

"TRUMP, İRAN TUŞUNA DA BASACAK"

Netanyahu’nun iktidarda kalabilmek adına halkına rağmen bu savaşa çok istekli gözüktüğünü belirten Ertürk, Trump’ın ise tüm tuşlara bastığını ve Trump’ın İran tuşuna da basacak gibi gözüktüğünü dile getirdi.

Ertürk, “Umarım itidalli davranırlar ve ABD bu çılgınlıktan vazgeçer” sözleriyle yaptığı değerlendirmeyi sonlandırdı.