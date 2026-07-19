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Kaynak: AA

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 517'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sosyal medya X hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 517'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

468 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kirmanpur, 468 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Kirmanpur, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.