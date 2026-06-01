İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Tahran yönetiminin Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler sebebiyle ABD ile aracılar üzerinden yürütülen mesaj ve metin alışverişini durdurma kararı aldığını bildirdi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri ile "Direniş Cephesi" olarak isimlendirilen bölgesel müttefik unsurların, İsrail'in saldırılarına karşı yeni adımlar atma ve farklı cephelerde karşılık verme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ OPERASYONLAR SONA ERMELİ

Tasnim'in aktardığı bilgilere göre İranlı yetkililer, Gazze ve Lübnan'da süren İsrail operasyonlarının derhal sona ermesi gerektiğine dikkat çekerken, Lübnan'daki ateşkes düzenlemelerinin de çeşitli ihlaller sebebiyle fiilen geçerliliğini yitirdiğinden bahsetti. Bu çerçevede İran müzakere heyetinin, aracı ülkeler üzerinden sürdürülen diyalog ve yazılı mesaj alışverişini askıya aldığı ifade edildi.

Öte yandan haberde İranlı yetkililerin, İsrail ordusunun Lübnan'da kontrol altında tuttuğu bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini dile getirdiğinden bahsetti.

Tahran'ın, Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların durdurulmasına yönelik talepleri karşılanmadığı sürece herhangi bir diplomatik temasın yeniden başlamasının gündemde olmadığı iddia edildi.

Tasnim'in haberine göre İran ve bölgedeki müttefik gruplar, İsrail ve destekçilerine baskıyı yükseltmek amacıyla çeşitli seçenekleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve diğer stratejik geçiş noktalarında yeni adımlar atılması yönündeki kararlılığın da ilgili çevrelerde dile getirildiği öne sürüldü.

İran makamlarından konuya ilişkin resmî ve ayrıntılı bir açıklama yapılması beklenirken, söz konusu iddiaların uluslararası düzeyde nasıl yankı bulacağı merak konusu olmaya devam ediyor.