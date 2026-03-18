İran’da üst düzey bir isme yönelik suikast düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrularken, olayın suikast olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan açıklamasında, saldırılarda hayatını kaybeden diğer üst düzey isimlere de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli çalışma arkadaşlarım İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nasirzade'nin, bazı aile üyeleri ve beraberlerindeki ekiple birlikte alçakça suikasta kurban gitmesi bizi yasa boğdu.

İki kabine üyesinin, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri'nin, askeri ve Besic komutanlarının şehadeti dolayısıyla büyük İran halkına başsağlığı diliyorum. Eminim ki onların yolu eskisinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir."

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü söylemişti.