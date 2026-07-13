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Kaynak: AA

İran ordusu, ABD'nin bölgedeki süregelen saldırılarına karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir misilleme harekatı başlattı. İran medyası, bölgede konuşlu bulunan "düşman üslerinin" eş zamanlı olarak balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

DEVRİM MUHAFIZLARI VURULAN HEDEFLERİ AÇIKLADI

Operasyona ilişkin resmi açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıların odak noktalarını detaylandırdı.

Bahreyn (Şeyh İsa Hava Üssü) ABD ordusuna ait helikopter bakım-onarım tesisleri, İHA komuta-kontrol birimi ve P-8 elektronik harp uçağı hangarı, Ürdün (Prens Hasan Hava Üssü) stratejik füze depoları ve büyük yakıt tesisleri, Kuveyt (Ali es-Salim Hava Üssü) yakıt depolama alanları ve bölgeyi koruyan Patriot hava savunma sistemleri ve Kuveyt (Ahmed el-Cabir Hava Üssü) stratejik öneme sahip FPS radar bataryaları hedef alındı.

Devrim Muhafızları, bu harekatın ardından "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu" gerçeğini hatırlatarak ABD'ye yönelik karşı saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu.

BAHREYN'DE SIĞINAK ÇAĞRISI

Hava saldırısı tehlikesi nedeniyle ülke genelinde alarm sistemleri devreye girdi ve sirenler çalmaya başladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halka sükunetlerini korumaları ve derhal en yakın güvenli bölgelere veya sığınaklara geçmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık, gelişmelerin yalnızca resmi kanallar üzerinden takip edilmesini istedi.

ÜRDÜN'DE UÇUŞLAR DURDURULDU

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, füze hareketliliği sebebiyle Ürdün'ün başkenti Amman'da sivil hava trafiği durduruldu ve uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Ürdün resmi makamlarından yaşananlara dair henüz bir açıklama yapılmadı.