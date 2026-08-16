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Kaynak: AA

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, ülkede gerçekleştirilen "Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Hatemi, doğrudan halk desteği ve finansmanıyla yeni bir adım atacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır."

Hatemi, söz konusu eylemi gerçekleştiren kişilerin kadın olması durumunda vadedilen ödül tutarının iki katına çıkarılacağını ifade etti.