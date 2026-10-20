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Kaynak: İHA

İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin bölgedeki müttefiklerine destek veremez hale geldiği yönündeki iddiaları reddetti. Yetkililer, ABD yaptırımlarının ve süregelen savaş ortamının finansal zorluklar yarattığını kabul etse de çöküş söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Oramiral Brad Cooper geçen hafta, askeri harekatlar ile İran'ın güney limanlarına uygulanan deniz ablukasının bir araya gelerek ülkeye "ağır darbeler indirdiğini" iddia etmişti.

Cooper, Washington yönetiminin en az 25 milyar dolarlık İran ham petrolü ihracatını engellediğini ve yaklaşık 350 milyon dolarlık kripto para varlığının dondurulmasına 'katkı sağladığını' duyurmuştu.

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İran ordusunun mali durumu hakkında konuşan Cooper, "İran ordusu üzerindeki mali baskı o kadar belirgin hale geldi ki bölgedeki İran yanlısı milis grupların, askerlerine ödeme yapmayıp parayı yine askerlerine maaş veremeyen Devrim Muhafızları Ordusu'na aktardığına dair raporlar var" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre bu tablo, Tahran ile meydana gelen ve şu ana kadar Washington açısından çok az somut kazanım sağlayan savaşta ABD adına bir zafer gibi sunuluyor.

'HİZBULLAH VE HUSİLERİ BESLEYEN EKONOMİLER ÇÖKTÜ'

ABD merkezli istihbarat ve jeopolitik risk danışmanlığı şirketi Horizon Engage'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Direktörü Michael Knights, Lübnan'daki Hizbullah'ın ve Yemen'deki Husilerin son birkaç yıldır ciddi biçimde mali darboğaz yaşadığını ifade etti.

Bölgedeki hareketlerin kaynakları hakkında konuşan Knights, "Hizbullah ve Husi hareketlerini besleyen ulusal ekonomiler feci şekilde çökmüş durumda, bu yüzden İran'dan maaş ve yakıt ürünleri şeklinde ayni yardım almaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.