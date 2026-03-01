İsrail ve ABD’nin saldırılarına İran’dan misilleme geldi. İran’ın misilleme saldırılarını gerekçe gösteren İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne açılan tüm sınır kapılarını kapattı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yardım girişini denetleyen birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze’ye açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Ayrıca İsrail, alınan bu kararın açlıkla boğuşan Gazze’deki insani durumu etkilemeyeceğini öne sürdü.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat günü sadece yayaların çift yönlü geçişine açmıştı.

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET DERİNLEŞİYOR

İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka, Gazze Şeridi’nde açlığın yaygınlaştığı; su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerine erişimin neredeyse imkânsız hale geldiği ağır bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler, ateşkes sonrasında dahi İsrail’in sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle bölgeye yeterli insani yardımın ulaştırılamadığını belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze’nin farklı noktalarına yönelik bombardımanını sürdürdü. Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef alınırken, donanma unsurları da kıyı açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde açılan ateş sonucu iki Filistinli yaralandı.

Güneyde, Han Yunus’un doğusunda bazı binalar patlayıcılarla yıkılırken, Refah’ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde ve Han Yunus’un batısında açılan ateş sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı.

Zeytun Mahallesi’nin doğusundaki Yusatre bölgesi yakınlarına düzenlenen topçu saldırısında ise 15 yaşındaki Abid Raid Radi yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki Selman Yahya el-Melalha yaralandı. Gazze’de toplam can kaybının 72 bin 95’e yükseldiği bildirildi.