İsrail Savunma Kuvvetleri, İran tarafından gerçekleştirilen yeni bir misilleme saldırısının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamanın hemen ardından İsrail genelinde alarm sirenleri çaldı.

Ordudan yapılan bilgilendirmede, saldırının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye alındığı belirtildi. İsrail İç Cephe Komutanlığı ise halka sığınaklara girme çağrısı yaptı.

TEL AVİV VE DOĞU KUDÜS’TE SİRENLER

İsrail basını, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte sirenlerin duyulduğunu aktardı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından bölgedeki tansiyon yükselmişti. Bugün ise İran ve Hizbullah ilk kez eş zamanlı misilleme saldırısı düzenledi.