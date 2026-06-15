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Kaynak: AA

Los Angeles’taki kamp merkezine ulaşan İran Milli Takımı’nın konaklayacağı otelin yerini öğrenen bir grup gösterici, İran’ın eski aslan ve güneş sembollü bayrağının yanı sıra ABD ve İsrail bayrakları taşıyarak tepki gösterisinde bulundu.

İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi’ye destek veren protestocular, takım aleyhine sloganlar attı. Daha sonra aynı noktaya gelen İran yönetimini destekleyen taraftarlarla protestocular arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ABD güvenlik güçleri, iki grubun doğrudan karşı karşıya gelmesini önledi.

İlk antrenmanına gitmek üzere otelden ayrılan İran Milli Futbol Takımı’nı taşıyan otobüs ise güvenlik önlemleri altında protestoların yaşandığı bölgeden geçti.

İran ile Yeni Zelanda arasındaki Dünya Kupası karşılaşması yarın TSİ 04.00’te oynanacak.