İran Milli Futbol Takımı Medya Departmanı tarafından yapılan açıklamada, gerekli resmi işlemlerin sonuçlandığı ve kafilede bulunan son iki kişinin de vize onayı aldığı bildirildi. Böylece takımda yer alan tüm isimlerin Meksika'ya giriş izni aldığı belirtildi.

Antalya'daki hazırlıklarını sürdüren İran kafilesinin, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.20'de Antalya Havalimanı'ndan Meksika'nın Tijuana kentine hareket edeceği aktarıldı.

Program kapsamında İran Milli Futbol Takımı'nın 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.30'da Tijuana'ya ulaşmasının planlandığı kaydedildi.