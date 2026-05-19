İran Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına Antalya’da başladı.

Dün Antalya’ya gelen İran Milli Takımı, ilk antrenmanını Mardan Sports Complex’nde teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde gerçekleştirdi.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Kampın ilk etabında 17 futbolcunun yer aldığı, ilerleyen günlerde ise 11 oyuncunun daha takıma katılacağı belirtildi. İran’ın, iki hafta sürecek kamp döneminde 29 Mayıs’ta Gambiya Millî Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN ANKARA’YA GİDECEKLER

İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk üç takımdan biri olduklarını söyledi.

Turnuva hazırlıklarının sürdüğünü belirten Nabi, Dünya Kupası yönetmeliği gereği ev sahibi ülkelerin katılımcı federasyonlara vize kolaylığı sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Nabi, perşembe günü takım üyelerinin ABD ve Kanada vizeleri için Ankara’ya gideceğini aktarırken, bazı yurt dışında forma giyen futbolcuların da işlemler için ekibe katılacağını dile getirdi.

“GÜVENLİK KONUSUNDA DENEYİMLİYİZ”

Daha önce Fransa, Almanya, Katar ve Brezilya’daki Dünya Kupalarında edindikleri tecrübeye dikkat çeken Nabi, güvenlik planlamaları konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını vurguladı.

Türkiye’de İran Milli Takımı’na ilgi gösterildiğini belirten Nabi, Türk futbolseverlerin desteklerinden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.