2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Takımı, kamp çalışmaları için Antalya’ya geldi.
Tahran’dan özel uçakla Antalya Havalimanı’na ulaşan İran kafilesi, dış hatlar terminalindeki işlemlerin ardından havalimanından ayrıldı.
2 HAFTA KAMP YAPACAKLAR
Futbolcular ve teknik heyet daha sonra otobüsle kamp yapacakları otele geçti. İran Milli Takımı’nın Antalya’da yaklaşık iki hafta boyunca hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi.
GAMBİYA İLE HAZIRLIK MAÇI
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İran’ın 29 Mayıs’ta Gambiya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmesi planlanıyor.