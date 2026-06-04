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Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, özel maçta Mali'yi 2-0 mağlup etti.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Mardan Spor Kompleksi'nde basına ve seyirciye kapalı oynanan karşılaşmada İran'ın gollerini Saeid Ezatolahi ve Ramin Rezaeian kaydetti.

İLK GOL EZATOLAHI'DEN GELDİ

İran Milli Takımı, mücadelede üstünlüğü 12. dakikada Saeid Ezatolahi'nin attığı golle yakaladı. İlk yarıyı önde kapatan İran, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

SKORU REZAEIAN BELİRLEDİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıkan Ramin Rezaeian, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

ANTALYA KAMPINDA KAYIPSIZ

İran Milli Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında da Gambiya'yı 3-1 mağlup etmişti. Böylece İran ekibi, Dünya Kupası öncesinde oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da galibiyetle tamamladı.

MEKSİKA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

İran kafilesinin, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran Cumartesi günü Antalya'dan Meksika'nın Tijuana kentine hareket etmesi bekleniyor.