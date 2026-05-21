İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında turnuvanın ev sahiplerinden ABD’ye giriş için vize işlemlerini başlatmak üzere Ankara’da başvuru yaptı.

Milli takım kafilesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne gelerek gerekli prosedürleri tamamlamak için işlemlerini başlattı. Oyuncular, başvuru sonrası kendilerine yöneltilen soruları gülümseyerek yanıtladı.

İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya’da kamp yaparken, vize işlemleri için Ankara’ya hareket etti.

Mehdi Mohammad Nabi, tüm oyuncuların ABD ve Kanada vizeleri için Ankara’da işlemlere tabi tutulacağını açıkladı. Nabi ayrıca, bazı yurt dışı kulüplerinde oynayan futbolcuların da kafileye dahil olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamada İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımı konusunda güvenlik endişelerini dile getirmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.