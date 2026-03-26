İran Milli Futbol Takımı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde kampa girerek otelin sahasında antrenman yaptı.

Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, istasyon çalışmasının ardından iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İran Milli Takımı, yarın Mardan Stadı’nda Nijerya ile, 31 Mart Salı günü ise Kosta Rika ile hazırlık maçı oynayacak ve 1 Nisan’da Antalya’dan ayrılacak.