ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 14 gündür sürüyor. İran, iki ülkelerinin saldırılarına ABD üslerini vurarak karşılık veriyor. İran ordusu ayrıca İsrail’deki askeri hedeflere de füze ve İHA’lar ile saldırıyor.

Savaşın on dördüncü gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN ORDUSUNDAN NET MESAJ: DÜŞMANIN PİŞMAN OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ

İran ordusu, Dini Lider Mücteba Hamaney’in ilk mesajı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İslam Devrim Muhafızları ile omuz omuza, İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sistemini savunmak için canını dişine takarak mücadele edeceğine ve şehit liderin, dürüst komutanların ve sevgili yurttaşların temiz kanının intikamını alarak gururlu İslam İran'ının düşmanlarını pişman edeceğine dair güvence vermektedir” ifadeleri yer aldı.

ABRAHAM LINCOLN UÇAK GEMİSİ AĞIR HASAR ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün düzenledikleri füze ve drone saldırıları sonucunda ağır hasar aldığını iddia etti.

ARAKÇİ, HİNDİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

İran'ın devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile devam eden savaş ve bölgesel güvenlik konuları hakkında telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında Arakçi, hem İran hem de Hindistan'ın üyesi olduğu hükümetler arası örgüt BRICS'in "bölgesel ve küresel istikrarı destekleme" rolünün önemini vurguladı. Ajansın bildirdiğine göre, ayrıca uluslararası ve bölgesel kurumları ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamaya çağırdı.

