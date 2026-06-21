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Kaynak: AA

Fars Haber Ajansı, kimliği açıklanmayan bir askeri yetkilinin değerlendirmelerine dayandırdığı haberinde, boğazın halen ulaşıma kapalı olduğunu aktardı. Yetkili, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak yeni bir duyuruya kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı, bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi gerekçeleriyle Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin durdurulduğunu duyurmuştu.