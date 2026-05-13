Muhammed Bakır Kalibaf, İran’ın olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her türlü tehdide karşılık verecek kapasitede bulunduğunu açıkladı.
İran Meclis Başkanı’nın resmi Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ülkenin savunma hazırlıklarına ilişkin mesajlara yer verildi.
Paylaşımda kullanılan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında konuşlandırılmış İran hava savunma sistemleri ile füze unsurları gösterildi.
Görsel üzerinde ise İran silahlı kuvvetlerinin olası saldırılara güçlü karşılık vermeye hazır olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.