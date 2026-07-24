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Kaynak: AA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı" olduğunu ifade etti.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na göre, Kalibaf ve Zeydi başkent Tahran'da buluştu.

Görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin bölgesel önemine parmak basan Kalibaf, iki ülkenin birlikte çalışarak bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kalibaf, İsrail’in İslam ülkelerinin bir numaralı düşmanı olduğunun altını çizerek, İran ve Irak'ın, İsrail karşısında, İslam ülkeleri arasındaki birliğin korunması yönünde sağladığı işbirliğinin etkili olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Zeydi de İran ile Irak'ın yalnızca komşu ülkeler olmadığını, aynı bölgede yer almaları nedeniyle ortak olduklarını söyledi.