İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran halkına hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında savaş dönemine ilişkin özellikle ülkenin ekonomik şartları hakkında değerlendirmelerde bulunan Galibaf, ülke içinde ve dışında yaşayan farklı kesimlere yönelik 5 çağrıda bulunarak "tasarruf", "yardımlaşma" ve "birlik" mesajları verdi.

Galibaf, mesajında ülkenin "yeni bir savaş dönemine" girdiğini belirterek, "Düşman, yeni planında deniz ablukasıyla ekonomik baskı kurmayı ve medya üzerinden algı operasyonu yapmayı hedefliyor. Amaç, ülke içindeki birlik ve beraberliği bozarak bizi teslim almaktır. Elbette askeri saldırı ihtimalini, özellikle de terör saldırılarını düşük görmüyoruz. Ancak düşmanın planının toplumu ilgilendiren kısmı, İran’ı içeriden zayıflatmaktır" diye konuştu.

'YANLIŞ HESAPLAR YÜZÜNDEN HERKES SIKINTI YAŞAYACAK'

Ekonomik baskılar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Galibaf, "Düşman ekonomik baskıya büyük umut bağlamış durumda. Görünen o ki yine kendilerine yanlış bilgiler verilmiş ve bu doğrultuda hatalı kararlar almışlar. Ancak bu yanlış hesaplar herkesin sıkıntı yaşamasına neden olacaktır. İran konusunda uzman isimler de İran halkının, ülkesinin bağımsızlığı, onuru ve inançları uğruna ekonomik baskılar ne kadar artsa da bu zorluklara göğüs germeye devam edeceğini itiraf ediyor" dedi.

'İRAN HALKININ TESLİM OLMAYACAĞINI ANLAYAMADILAR'

İran halkının tarihi bir bilinçle hareket ettiğini söyleyen Galibaf, "İran halkı tarih boyunca edindiği bilinçle, ülkenin bu hassas döneminde ne kadar zor olursa olsun bu düşmana karşı durulması gerektiğini çok iyi anlamıştır. Çünkü düşman, boş hayalleriyle İran medeniyetini ortadan kaldırabileceğini sanıyordu. Düşmanların hala İran halkının canını verse bile teslim olmayacağını anlayamamış olmasına şaşırıyorum. Onlar hala halkımızın kendisini İran’ın ve İslam’ın geleceğine karşı sorumlu gördüğünü ve gelecek nesillerin anne ve babalarıyla gurur duymasını sağlayacak şekilde hareket ettiğini kavrayabilmiş değil" diye konuştu.

'KOORDİNELİ HAREKET EDİLMELİ'

Ekonomik baskıların etkisinin azaltılması gerektiğini belirten Galibaf, tüm kurumların koordineli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Galibaf, "Bu süreçte yalnızca devlet yetkililerine değil, halka da önemli sorumluluklar düşüyor. Yetkililer, savaşın yeni bir aşamaya geçtiğinin farkında ve bu dönemde rollerinin geçmişe göre daha kritik hale geldiğini biliyor. Bu nedenle savaş dönemlerinde olduğu gibi planlı, kararlı ve seferberlik ruhuyla sahada olunmalıdır. Buradan aziz halkımıza şunu ifade etmek isterim ki, ülkenin üst ve orta düzey yöneticileri gelişmeleri ciddi şekilde takip ediyor" dedi.

'DÜŞMAN BİZİ YAKINDAN İZLİYOR'

Galibaf, "Düşmanın bizi yakından izlediğini unutmamalıyız. Bu nedenle onların faydalanabileceği bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Şunu bilin ki biz de medya dışında yapılan toplantılarda hükümete destek veriyor, özellikle pahalılık başta olmak üzere ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hükümetten de zamlarla ilgili hazırlanan programları, raporları ve atılan adımları halkla paylaşmasını istiyorum. Böylece halk, yetkililerin süreci yakından takip ettiğini görerek daha fazla güven ve rahatlık hissedebilir" ifadelerini kullandı.

'ZAFER İRAN’I ETKİLİ BİR AKTÖRE DÖNÜŞTÜRECEK'

İran halkına seslenen Galibaf, ülkenin çağdaş tarihinin en büyük savaşlarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Devrimin başından bugüne kadar çözebildiğimiz her sorunu sizin desteğinizle çözdük ve bugün de sizler doğrudan sahaya inmelisiniz. Bu savaşta elde edilecek nihai zafer İran’ı uluslararası sistemde etkili bir aktöre dönüştürecek ve bu durum ülkenin maddi ve manevi ilerlemesinin önünü açacaktır. Böylesine büyük bir kazanıma ulaşmanın elbette bazı zorlukları olacaktır" dedi.

YARDIMLAŞMA VURGUSU

Galibaf, herkesin ülkesine yapabileceği en etkili yardımın tasarruf olduğunu belirterek, "Halkın düşmanın kalbine fırlatabileceği füze tek bir kelimedir: Tasarruf" dedi. İran halkından hem kendilerinin tasarruf yapmasını hem de çevrelerini tasarrufa teşvik etmelerini isteyen Galibaf, COVID-19 dönemindeki "İran Hemdil" kampanyasına benzer yardımlaşma hareketlerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

'BESİC GÜÇLERİ ÖNCÜ ROLDE'

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Besic Güçleri’ne de çağrıda bulunan Galibaf, devrimden bu yana Besic’in ülkenin sorunlarının çözümünde öncü rol oynadığını ifade ederek, "Bugün Besic’in daha aktif şekilde sahaya inme zamanıdır. Üçüncü savaş döneminde Besic’in farklı alanlardaki etkili faaliyetlerine herkes tanık oldu. Özellikle camilerde, mahallelerde ve toplumun farklı kesimlerinde faaliyet gösteren Besic üyelerinden beklentimiz, halkın sorunlarının çözümünde daha fazla sorumluluk üstlenmeleridir. Bu süreçte önceliğiniz halkın sorunlarını takip etmek olmalıdır. Besic’in, halk ile devlet yetkilileri ve hayırseverler arasında köprü görevi görmesi gerekiyor. Hükümet ve devlet kurumları da özellikle mahallelerde Besic’in imkanlarından daha fazla yararlanmalıdır. Çünkü Besic’in yaptığı bazı çalışmaları başka hiçbir kurum gerçekleştiremez" şeklinde konuştu.

UZMANLARA ÇAĞRI

Uzmanlar ve akademisyenlere de çağrıda bulunan Galibaf, kendisine çok sayıda öneri ulaştığını ve bunların önemli bölümünün faydalı olduğunu ifade etti. Galibaf, "Bu nedenle uzmanlar ve seçkin isimlerden beklentimiz, kendilerine başvurulmasını beklemeden harekete geçmeleridir. Çözüm önerilerinizi ve fikirlerinizi doğrudan yetkililerle paylaşın. Buradan Meclis Araştırma Merkezi’nden de bu görüşlerin toplanabilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmasını ve bunu halka ve uzmanlara duyurmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

YURT DIŞINDAKİ İRANLILARA DA SESLENDİ



Yurt dışında yaşayan İranlılara da seslenen Galibaf, "Sizler sahip olduğunuz büyük imkanlarla İran’ın düşmanını yenmenin en büyük unsurlarından biri olabilirsiniz. Elbette büyükelçilikler ve devlet kurumlarının bu imkanlardan yararlanılabilmesi için gerekli zemini hazırlaması gerekiyor. Ancak benim yöneticilik tecrübem gösteriyor ki sadece kurumların adım atmasını beklerseniz sonuç almak zor olur. Bugün, ısrarla ve kararlılıkla yetkilileri harekete geçirme zamanıdır. İmkanlarınızın İran’a destek için kullanılmasını sağlamalısınız. İran’a hangi alanda ve nasıl katkı sunabileceğinizi ise en iyi siz biliyorsunuz" diye konuştu.

Mesajının sonunda farklı siyasi ve dini görüşlere sahip tüm İran halkına teşekkür eden Galibaf, "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm İran halkına bağlılığımı ve dualarımı iletiyorum" dedi.