Kaynak: İHA

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapmak üzere Umman’a geldi.

İran ve ABD arasında İsviçre’de yapılan müzakere turunun ardından İran heyetine başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Umman’a geldi. Galibaf, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapacak. Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi tarafından karşılanan Galibaf, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir araya gelecek.

Galibaf’ın yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de görüşmelere katılacak.