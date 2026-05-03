ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan’dan bu yana İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukasına dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, abluka kurallarının denetlenmesi ve uygulanması kapsamında son 20 gün içerisinde toplam 48 geminin güzergahının değiştirildiği belirtildi.

TRUMP'TAN "ANLAŞMA OLANA KADAR DEVAM" MESAJI

Abluka kararına ilişkin kararlılık mesajı veren ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimi ile yeni bir mutabakat sağlanana kadar geri adım atılmayacağını vurgulamıştı. Trump, ABD donanmasının Basra ve Umman Körfezi'nde konuşlanarak, İran limanlarına yönelik tüm gemi trafiğini kontrol altında tutmaya devam edeceğini ifade etti.