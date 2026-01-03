İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Ali'nin doğum günü ve İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

“İRAN’DAKİ DÖVİZ KURUNA DÜŞMANLAR MÜDAHALE ETTİ”

Hameney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle tüccar ve esnafın düzenlediği protestolara ile ilgili, ekonomik taleplerin meşru olduğunu döviz kurundaki artışın İran’ın “düşmanlarının” müdahalesi ile olduğunu söyledi.

Esnafın şikayetinin haklı olduğunu da vurgulayan Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini ifade etti.

“DÜŞMAN BOŞ DURMAZ HER FIRSATTAN YARARLANIR”

Hamaney, "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir. Düşmanın işi kabul edilmelidir. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak” sözlerini sarf etti.

Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğini ifade eden Hamaney, Protesto etmenin uygun olduğunu, fakat protesto etmenin kargaşa çıkarmaktan farklı olduğunu belirtti.

“KAOSÇULARA HADLERİ BİLDİRİLMELİ”

Hamaney, “Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Önemli olan, düşmanın ülkeye ve yetkililere, hükümete ve millete bir şeyler dayatmak istediğini hissettiğinde, düşmana karşı tam güçle durmak ve göğsünü siper etmektir” diyen Hamaney, “Düşman karşısında geri adım atmayacağız. Yüce Allah'a güvenerek, halkın desteğine olan inancımızla, Allah'ın izniyle, ilahi bir başarıyla halkımızla birlikte düşmana diz çöktüreceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı.

Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.