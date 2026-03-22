İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 210 çocuğun yaşamını yitirdiğini 1510 çocuğun da yaralandığını ifade etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Zaferkendi, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan beri ABD-İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında birçok çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Savaşın ilk saatlerinde 28 Şubat tarihinde Minab'daki ilkokula saldırıyı hatırlatan Zaferkendi, "Düşman Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na saldırdı ve eşi benzeri görülmemiş, yürek burkan bir trajedide 168 çocuk şehit oldu. Bugüne kadar bu savaşta yaklaşık 210 çocuk şehit oldu” sözlerini sarf etti.

Zaferkendi, yaralanan çocuklarının sayısının da 1510'u aştığını aktardı.

İranlı Bakan, savaşın başlangıcından bu yana 300 sağlık ve acil durum merkezinin hasar gördüğünü, 30 ambulansın da saldırıların hedefi olduğunun bilgisini verdi.

İran Kızılayı, 28 Şubat tarihinde ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından yapıldığı ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu