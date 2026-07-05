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Kaynak: İHA

Orta Doğu’da deniz taşımacılığı yeniden hareketlenmeye başladı. ABD-İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan İran Dayyer Limanı ile Katar Er Rüveys Limanı arasında deniz taşımacılığı hattı, 5 ay aranın ardından yeniden faaliyete başladı.

İran'ın Doha'daki ticaret ataşesi Abbas Abdolkhani yaptığı açıklamada, seferlerin İran’ın Doha Büyükelçiliği ile Katar makamları arasındaki koordinasyonun ardından yeniden başladığını söyledi.

Hattın yeniden açılmasının ulaşım maliyetlerini düşürmesi ve mal tedarikini hızlandırması bekleniyor.