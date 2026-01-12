Başkent Tahran’ın yanı sıra ülke genelinde halkın başlattığı eylemler hava trafiğini ağır şekilde aksattı. Protestoların yayılması, hava sahasındaki belirsizlikler ve operasyonel zorluklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus daha önce İran uçuşlarını durdurmuştu.

Pegasus Havayolları son açıklamasında, bölgedeki durumun hâlâ kritik seviyede olduğunu belirterek yarınki seferlerin de iptal edildiğini duyurdu. Bu karar yolcu güvenliği önceliğiyle alındı; etkilenen biletlerde ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanınıyor.

İran’da Aralık 2025 sonundan beri ekonomik kriz karşıtı başlayan gösteriler rejim karşıtı kitlesel protestolara evrildi, ülke çapında yayıldı ve uluslararası havayollarını da etkiledi. Birçok yabancı taşıyıcı benzer iptaller uyguladı.

Yolcuların güncel uçuş bilgilerini Pegasus resmi sitesi, mobil uygulama veya çağrı merkezinden takip etmeleri önem taşıyor.