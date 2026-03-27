Hazırlık maçında Nijerya Milli Takımı ile İran Milli Takımı, Antalya’da karşı karşıya geldi. Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi Nijerya 2-1 kazandı.

İRAN'IN PROTESTOSU DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşma öncesinde İranlı futbolcuların gerçekleştirdiği protesto gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Siyah kol bandı takarak sahaya çıkan oyuncular, ellerindeki okul çantalarını seremonide önlerine bırakarak ülkelerindeki savaşa dikkat çekti.

NİJERYA ERKEN GOL BULDU

Maça hızlı başlayan Nijerya, 6. dakikada Moses Simon’un golüyle öne geçti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Afrika temsilcisi, 52. dakikada Akor Adams ile farkı ikiye çıkardı.

TAREMI’DEN TEK GOL

İran’ın tek golü ise 68. dakikada Mehdi Taremi’den geldi. Bu gol skoru belirlemeye yetmedi ve mücadele Nijerya’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

TÜRKİYE’DEN TANIDIK İSİMLER SAHADA

Karşılaşmada Wilfred Ndidi 90 dakika sahada kalırken, Paul Onuachu 69. dakikada oyuna dahil olarak süre aldı. Victor Osimhen ise Nijerya kadrosunda yer almadı.

Antalya kampı kapsamında İran, 31 Mart’ta Kosta Rika ile karşılaşacak. Nijerya ise aynı gün Ürdün ile hazırlık maçına çıkacak.