İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar sonrası ABD Başkanı Trump’ın ‘askeri müdahale’ tehdidi iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştu. Trump, büyük bir filonun İran’a doğru yola çıktığını söylerken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ülkesine yönelik bir saldırının bölgesel savaşı tetikleyeceğini vurguladı.

Ancak geçtiğimiz günlerde gerilimi yumuşatması beklenen bir gelişme yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçi’ye verdiği talimatta ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını istedi.

Hızla yaşanan gelişmelerde İki ülke arasındaki müzakerelerin İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştı. Cuma günü yapılacak müzakerenin İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Witkoff arasında olacağı belirtiliyordu.

İran basını görüşmenin İstanbul’da yapılacağını doğrularken, Dışişleri Bakanı Arakçi ise bölgedeki gerilimin azaltılmasına yardımcı olduğu için Türkiye’ye teşekkür etmişti. ABD'nin İran'a ait bir İHA'yı vurması sonrası görüşmenin yapılıp yapılmayacağı yönünde endişeler artmıştı. Ancak ABD tarafı görüşmelerin hâlâ planlandığını belirtti.

GÖRÜŞMENİN YERİ DEĞİŞTİ

Ancak ABD basınında çıkan haberlere göre görüşmenin yerinde değişiklik yapılacak. Axios’ta yer alan habere göre Tahran yönetimi, görüşmenin Türkiye yerine Umman’da gerçekleşmesini istedi.

Konuya yakın bir kaynak, bunun nedeninin İranlıların görüşmeleri nükleer konularla sınırlamak ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelikli olan füzeler ve vekalet grupları gibi konuları tartışmamak istemeleri olduğunu söyledi. Öte yandan Tahran yönetiminin söz konusu görüşmeyi gözlemcilerin de katıldığı bir formatta yapmak istemediğini sadece İran ve ABD arasında ikili zirve şeklinde yapılmasını istediği öğrenildi.

Axios’a konuşan bir Arap kaynak, Trump yönetiminin İran’ın talebini kabul ettiğini ve görüşmenin Cuma günü Umman’da yapılacağını belirtti.

İRAN’DAN SON AÇIKLAMA

İran’dan konuyla ilgili son açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’den gelmişti Bekayi, diplomatik sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür etti. Bekayi, görüşmenin yeri konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Prensip olarak, görüşmelerin yapılacağı yer ve zaman karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ki bu bizim için çok değerlidir.”