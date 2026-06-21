Pakistan ve Katarlı arabulucular ile gerçekleşen görüşmelerin ardından İran heyeti, ABD heyetiyle İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin odak noktasının savaşın sonlandırılması ve mutabakat zaptının uygulanması olacağını kaydederken, İsrail’in Lübnan’da ateşkesi ihlal ettiğini ve bu konunun görüşmelerde ele alınacak en önemli mesele olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusu ve İran'a petrol satışı için gerekli iznin verilmesi meselesinin de görüşmelerde gündeme geleceğini dile getirdi.

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