Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İran basını İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkeyi ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin, Tahran’da bir araya geldiğini duyurdu.

İki bakan arasında gerçekleştirilen görüşmede, özellikle sınır ticareti başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ve transit geçiş konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca ABD ile müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak barış görüşmelerinin yeniden başlatılması üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Her iki bakan da bölgede barışın sağlanması ve istikrarın sürdürülmesi için bölgesel işbirliğinin önemine değindi.