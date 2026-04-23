ABD’nin İran’a yönelik deniz baskısı sürerken, Tahran’dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye müdahale edilen operasyona ait görüntüleri yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde, DMO unsurlarının sürat botlarıyla gemilere yaklaştığı, silahlı askerlerin gemilere çıkarak kontrolü sağladığı anlar yer aldı.

İKİ GEMİYE EL KONULDUĞU DUYURULMUŞTU

DMO tarafından daha önce yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda iki geminin durdurulduğu bildirilmişti. Açıklamada, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas’ adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.