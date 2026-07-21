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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızlarının konuya ilişkin açıklaması, Tesnim Haber Ajansı tarafından yayımlandı.

Açıklamaya göre, ABD'nin yönlendirmesi sonucu Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki riskli ve emniyetsiz güzergâhtan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

Devrim Muhafızları, ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetleri sona ermediği sürece Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açılmayacağını, bu süreçte petrol ve doğal gaz sevkiyatının güvenli biçimde gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya ise dün yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik saldırılarda ABD ile birlikte hareket eden devletlere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında çeşitli güçlüklerle karşılaşabileceğini söylemişti.